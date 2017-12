Bebê de 1 ano morre atingido por bala perdida em São Gonçalo

SÃO PAULO - Um bebê de 1 ano de dois meses morreu após ser atingido por uma bala perdida, no final da noite desta segunda-feira, 16, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Juan Rodrigues Morales voltava com os pais de uma festa, quando o carro em que estava foi atingido.

O crime aconteceu por volta das 23 horas, na esquina das Ruas Coronel Rodrigo de Carvalho e Otávio Vilela, no bairro de Mutuá, na região central da cidade. A bala entrou pelo porta-malas do carro e atingiu a cabeça da criança.

Segundo as primeiras informações da polícia, o disparo teria sido feito por criminosos que estavam em um outro carro. Eles teriam confundido o veículo da família com o de criminosos de uma facção rival, por causa da película escura no vidro.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.