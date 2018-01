Bebê e adolescente morrem ao tentar fugir de arrastão no Rio

RIO - Um bebê de cinco meses e uma adolescente de 13 anos morreram no fim da noite desse sábado, 31, quando o carro em que estavam atingiu um poste em Cavalcanti, bairro na zona norte do Rio. O motorista do Corsa Sedan tentava fugir de um arrastão que ocorria naquele momento na rua Enaldo dos Santos Araújo.

Testemunhas contaram aos policiais que seis homens em três motocicletas interromperam o trânsito para saquear os ocupantes dos carros que passavam pelo local. No Corsa, estavam ao menos oito pessoas - dois bebês, uma criança, três adolescentes, uma mulher e um homem. Um dos adultos seria o motorista, que, na tentativa de escapar dos criminosos, derrubou um poste. O carro, atingido pelo poste na queda, ficou destruído.

Os assaltantes fugiram logo após o desastre. Todos os ocupantes do carro foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Méier, também na zona norte. Apesar do socorro, morreram Sthela Fabíola da Silva, de 13 anos, e Bruna, de cinco meses.