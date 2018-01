Beltrame: Exército não dá blindados para operação no Alemão O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou, nesta sexta-feira, 22, que o Comando Militar do Leste negou o empréstimo de 20 urutus (carro blindado para a ocupação policial no Complexo do Alemão), prevista para os próximos dias. Segundo Beltrame, a justificativa do Exército foi que o veículo blindado só poderia ser emprestado se operado por um militar e isso configuraria que o soldado estaria em missão militar. Como uma operação policial não é o caso, isso feriria a Constituição.