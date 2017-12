Beltrame quer restringir internação de presos a hospital penitenciário

RIO - O secretário de Segurança do Estado do Rio, José Mariano Beltrame, vai pedir ao governador em exercício do Rio, Francisco Dornelles, que restrinja a internação de presos no Estado ao hospital penitenciário. Essa é uma das medidas emergenciais definidas em resposta à invasão do Hospital Municipal Souza Aguiar por bandidos na madrugada deste domingo, 19, em uma ação para resgatar o traficante traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, de 28 anos.

Beltrame também vai pedir ao governo federal a transferência de Edson Pereira Firmino de Jesus, o Zaca, para um presídio federal fora do Rio. Preso em Bangu 3 por tráfico de drogas, Zaca é tio de Fat Family e de Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor, que está na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, e é um dos líderes do Comando Vermelho (CV). Tudo indica que Zaca atua na mesma quadrilha de Fat Family, apontado pela polícia como chefe do tráfico na Favela Santo Amaro, no Catete, zona sul carioca.

A secretaria de Segurança do Rio informou que estuda outras medidas emergenciais em relação a presos custodiados em hospitais públicos, para evitar episódios como o do Souza Aguiar. A invasão do hospital acabou em tiroteio entre os bandidos e um policial militar. Um homem que buscava atendimento foi baleado e morreu. Um funcionário e um PM foram feridos e estão internados.