Bloco da Preta Gil reúne foliões no Rio e faz ‘beijaço’

Com beijo coletivo no centro do Rio, o Bloco da Preta, liderado pela cantora Preta Gil, reuniu cerca de 350 mil foliões neste domingo, 8. O balanço foi divulgado pela Riotur (empresa municipal de turismo). A organização do evento esperava 500 mil pessoas. A festa durou cerca de três horas, com início por volta das 10h e encerramento pouco depois das 13h. A concentração ocorreu às 9h na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do centro do Rio. Em anos anteriores, o desfile ocorreu na Avenida Rio Branco, que está em reforma. Preta vestiu fantasia de heroína, vermelha e amarela, e usou uma coroa e botas também vermelhas. O tema foi "Preta em Chamas". Além dos 15 ritmistas, participaram da folia a atriz e madrinha do bloco, Carolina Dieckmann, a atriz Fernanda Paes Leme, o apresentador Fernando Torquatto, o ator David Brazil e a cantora de funk MC Ludmilla. Os foliões enfrentaram forte calor - os termômetros do centro marcam 30 graus.

Após uma hora e meia do início do bloco, ocorreu uma confusão envolvendo diversos foliões, que foi rapidamente contida pelos seguranças. A cantora parou o bloco e reclamou no microfone. Preta disse que no ano passado ocorreram muitas brigas, o que a fez pensar em não sair neste ano. O policiamento foi reforçado no local.

No Facebook, alguns internautas relataram roubos, furtos e brigas durante o bloco. "Nunca mais eu vou a esse bloco, é um inferno, só dá ladrão", escreveu Gisele Romão. "Roubos e brigas comendo solto, como sempre. Muita violência! Meu Deus!", reclamou Luiz Ramalho.

Beijaço. Em um dos momentos auges, a cantora convidou os foliões a participarem do beijaço. A intenção era bater recorde do Guiness Book, com o maior número de participantes em um beijo coletivo. Para puxar o público, Preta cantou: "Tá todo mundo esperto, querendo beijar. Vem se acabar, não deixe pra depois, no maior beijo do mundo."

Na manhã deste domingo, a cantora postou na sua conta do Instagram uma foto momentos antes de subir no trio e escreveu: "Simbora, Rio de Janeiro!!!!", com a hashtag #maiorbeijaçodomundo. Neste sábado, 7, escreveu também no Instagram que este domingo seria um dia histórico. "Vocês não sabem o trabalho que deu colocar o bloco na rua este ano, mas toda minha luta foi sempre pensando no meu público."