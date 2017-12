Bloco da Preta tem Gilberto Gil pela primeira vez

Cerca de 500 mil pessoas seguem o Bloco da Preta, da cantora Preta Gil, que começou por volta das 13h deste domingo, 31, no centro do Rio de Janeiro. No trio elétrico, Preta é acompanhada de artistas que a cantora batizou de "sua corte". Pela primeira vez, também participa o cantor e compositor Gilberto Gil, pai de Preta. Ele foi o primeiro a entrar no trio, acenando para os foliões, e começou sua apresentação cantando "o Rio de Janeiro continua lindo", verso da música 'Aquele Abraço'.

Mas o público realmente demonstrou animação quando os atores de televisão saíram da van que transportou a "corte". A funkeira Ludmila foi agarrada no meio do caminho por uma fã que ultrapassou o cordao de isolamento. "O Bloco da Preta é o da diversidade. Aqui o importante é você ser você", afirmou a cantora ao iniciar a festa.

Em frente à igreja onde se casou, no ano passado, Preta mandou um beijo para o padre e, sob gritos dos fãs, estimulou as mulheres a pedirem seus namorados em casamento.

Entre os foliões, há cariocas e turistas de outros Estados que vieram especialmente para o bloco e que retornarão às suas cidades na segunda-feira, 1º.

"Admiro a Preta como artista, ela tem família. São valores que eu também tenho", disse o estudante Alexandre Rosa, de 36 anos, que contou ter deixado a mãe doente, de quem cuida, em casa, para ter a oportunidade de tirar uma foto com a cantora baiana.