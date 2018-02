Bloco de carnaval invade pátio do aeroporto Santos Dumont no Rio

Durante este domingo de carnaval, o Rio de Janeiro foi tomada pelo desfile de mais de 70 blocos de rua em praticamente todas as regiões da cidade. Porém, o bloco do Boi Tolo, durante seu trajeto de mais de 12 horas, da Igreja da Candelária até a orla de Copacabana, inovou ao usar o Aeroporto Santos Dumont como “atalho”.

Por volta das 19h, um grande contingente de foliões invadiu o pátio do local, deixando os seguranças impossibilitados de evitar a entrada de centenas de pessoas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento inusitado. O grupo se manteve por apenas alguns minutos no local antes de voltar para as ruas da cidade, porém, isso não os impediu de fazer festa em pleno aeroporto. Nas imagens, não é possível de identificar sinais de depredação do local, apesar da quantidade de foliões presentes. Apesar do incidente, o aeroporto operou normalmente e não houve voos atrasados ou cancelados.