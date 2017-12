Blocos do Rio têm 123 foliões multados por urinar em áreas públicas

RIO - O pré-carnaval do Rio já tem 123 foliões multados por urinar em áreas públicas durante desfiles de blocos pelas ruas da cidade, todos flagrados apenas neste sábado, 23. Eles pagarão multa de R$ 510,00 pela infração, conforme autuação de equipes da operação Lixo Zero, da Comlurb, realizada em parceria com agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e apoio de guardas municipais.

Durante o desfile do bloco Desliga da Justiça, na Gávea, bairro nobre da zona sul do Rio, 41 frequentadores foram multados por urinar em local proibido, sendo nove deles mulheres. No bloco Spanta Neném, na Lagoa, também zona sul, os agentes multaram 14 pessoas que urinavam em via pública, sendo três mulheres e um folião de nacionalidade portuguesa.

No desfile do Imprensa Que Eu Gamo, em Laranjeiras, a fiscalização multou 17 pessoas - entre elas três mulheres e um turista peruano. No bloco GB, no mesmo bairro, foram quatro multas, sendo três mulheres.

Na Banda de Ipanema, as equipes do Lixo Zero aplicaram 39 multas - sete foram mulheres, uma delas uma turista alemã. Os agentes ainda foram responsáveis por mais oito multas em outros blocos que desfilaram pela cidade.

A fiscalização que reprime o comércio ambulante irregular nos blocos apreendeu 2.805 garrafas e latas de bebidas, 733 adereços de carnaval, 42 blusas, 126 sacolés, 40 quilos de picolé, 21 bancos de plástico, um cooler, uma cadeira, 21 carrinhos que transportavam mercadorias, dois botijões de gás, um triciclo, uma carroça, uma panela e uma churrasqueira. Os agentes também apreenderam duas credenciais de ambulantes autorizados pela prefeitura, mas que estavam sendo usadas por pessoas que não eram os titulares.

Os agentes rebocaram ainda 88 veículos estacionados em local proibido nas imediações dos blocos.

O esquema especial de monitoramento e fiscalização montado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e Guarda Municipal nos blocos de rua durante o Carnaval 2016 emprega 7.940 agentes, além de 235 equipes do Lixo Zero, distribuídos ao longo de 30 dias de pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval, informou o órgão, em nota.