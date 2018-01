Blocos levam milhares de foliões às ruas do Rio no sábado de pós-carnaval

RIO - Os foliões cariocas permanecem nas ruas do Rio de Janeiro neste sábado, 4, de pós-carnaval. Sem Saída, Sepulta Carnaval, Atolada dos Embaixadores da Folia e Mistura de Santa foram alguns dos cortejos autorizados pela Prefeitura neste sábado em diversos pontos da cidade.

Pela manhã, a cantora Anitta arrastou cerca de 400 mil pessoas em seu Bloco das Poderosas, no centro. Outras 20 mil pessoas estiveram no Quizomba, na Lapa, também na região central, segundo estimativas da Riotur, empresa de turismo do município do Rio.

A festa está prevista para terminar apenas às 23 horas, nos blocos Berço do Samba, também na Lapa, e Bloco da Ressaca, em Pedra de Guaratiba, na zona oeste.

A movimentação de foliões retorna bem cedinho neste domingo, 5. A concentração do tradicional Monobloco tem início às 6 horas, para que o desfile comece às 9 horas. O bloco promete lotar novamente as ruas do centro. A Riotur estima que 400 mil pessoas acompanhem o Monobloco durante toda a manhã.