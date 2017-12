Blocos tomam conta das ruas do Rio no fim de semana

RIO - A três fins de semana do carnaval, os ensaios de blocos de rua tomaram conta do fim de semana carioca. Na zona sul, a folia foi iniciada ao meio-dia neste domingo pelo desfile do Só Caminha, no Humaitá. Pelas ruas da zona norte passaram a Banda do Jiló, na Tijuca, o Bigode Esticado, no Méier, o Vai tomar no Grajaú, no Grajaú, e o Xodó da Piedade, em Piedade.

O Tambores de Olokun – referência ao orixá dos mares – fez ensaio aberto no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio. Inspirado nos maracatus do Recife, o bloco foi fundado em 2012 pelo percussionista Alexandre Garnizé. Além do batuque dos ritmistas, a roda das catitas – apelido dado às dançarinas do bloco – e suas roupas coloridas se destacam no encontro do Tambores. O desfile será no dia 18.

O bloco Sereias da Guanabara manteve o horário e local de seu desfile em segredo até poucas horas antes da concentração, às 15h, na Praça XV, no centro do Rio. Os foliões convocados para “esquentar as escamas para o carnaval” via Facebook entraram no clima fundo do mar e se fantasiaram de peixe, netuno, sereia, com muitas conchas e afins para o evento batizado de “segundo mergulho” do bloco, que desfila beirando a Baía de Guanabara, em homenagem a Iemanjá. Em lugar de ritmistas, uma bicicleta com caixa de som toca ritmos latinos e música brasileira em uma festa que promete ir até a meia-noite.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No fim da tarde foi a vez da Orquestra Voadora abrir o ensaio do seu cortejo de carnaval no Museu de Arte Moderna (MAM), também no Aterro do Flamengo. A banda promove a mistura de ritmos como rock, funk, pop e jazz com os já tradicionais frevo, samba e maracatu. Em seu último desfile de carnaval, a Orquestra arrastou mais de 25 mil pessoas.

Controle. A Coordenação de Controle Urbano (CCU) e a Guarda Municipal atuam em conjunto para coibir a presença de ambulantes não autorizados. Na tarde deste domingo, foram apreendidos um carrinho de mercado, além de 39 bebidas alcoólicas diversas e 9 garrafas de água.