Bloqueios em Copacabana começarão mais tarde

RIO - A prefeitura atrasará em uma hora o bloqueio total da Praia de Copacabana na noite do réveillon. Carros poderão circular até as 19h, ao contrário de anos anteriores, quando a interdição ocorria às 18h.

O estacionamento, no entanto, estará proibido em todas as ruas do bairro já a partir de sexta-feira, 30, e 30 reboques atuarão para deixar as vias livres. Ônibus e táxis ainda poderão circular até as 22h de sábado. Uber e Cabify seguem as restrições dos carros particulares.

O secretário de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello, ressaltou que o público deve evitar ir a Copacabana em veículos particulares e dar preferência ao transporte público, como ônibus e metrô.

O réveillon da crise terá 12 minutos de fogos, quatro minutos a menos do que a festa passada, e apenas um palco com apresentações, que se encerram às 2h15. A noite terá shows do cantor Alex Cohen, DJ MAM, Leo Jaime. Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo serão as atrações principais, a partir de 21h45. E as baterias das escolas de samba Unidos da Tijuca e Mangueira encerrarão a festa.

"Esse foi um ano difícil, complexo. Mas para o turismo foi positivo. Com toda a crise que o País atravessa, os números da hotelaria são bons. O dólar forte ajuda o turista internacional a vir para o Rio. O brasileiro também deixa de ir para Orlando, para a Europa e opta em vir para o Rio de Janeiro", afirmou Figueira de Mello.

A rede hoteleira está com 80% da capacidade ocupada. O secretário lembrou que a rede tem hoje cerca de 60 mil quartos, o dobro de acomodações que tinha em 2009. "Isso representa ocupação 30% maior em relação a 2015", afirmou Figueira de Mello.