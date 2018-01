Bola Preta e Banda de Ipanema tomam conta do Rio neste sábado

RIO - No Rio de Janeiro a folia dos blocos começou em janeiro, mas nos próximos quatro dias as opções se multiplicam: 386 blocos vão desfilar pela cidade - 93 neste sábado, 6, mais 93 no domingo, 7, 97 na segunda-feira e 103 na terça.

A grande maioria deles é superlotado e exige disposição - para enfrentar o calor - e cuidados para evitar furtos e fugir de tumultos. Mas não falta gente bonita, música e descontração.

O mais tradicional de todos, criado há 98 anos, é o Cordão da Bola Preta, que deve reunir 1,5 milhão de foliões pelas ruas do centro a partir das 9h30 deste sábado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tradicionalmente reunido na Cinelândia, o Bola mudou de endereço devido às obras para a Olimpíada e vai desfilar pelo corredor da rua Primeiro de Março e avenida Presidente Antonio Carlos. A corte do Bola é composta pela cantora Maria Rita (madrinha), o cantor Neguinho da Beija Flor (padrinho), a atriz Leandra Leal (porta-estandarte), a porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso (musa das musas), o compositor João Roberto Kelly (embaixador do carnaval bolapretense) e a funkeira Anitta (rainha).

O outro desfile tradicional deste sábado é da Banda de Ipanema, que desfila pela orla do bairro da zona sul a partir das 17h30. Atualmente bastante prestigiado pelo público GLTB, o desfile deve atrair 100 mil pessoas. O Bloco do Barbas, em Botafogo (zona sul), e o Céu na Terra, em Santa Teresa (centro), são outras opções tradicionais.

Quem prefere variar os ritmos e gosta de funk pode optar pelo Bloco da Favorita, que desfilará pela orla de Copacabana (zona sul) a partir da Rua Julio de Castilho, às 9 horas, ou pelo Carrossel de Emoções, na avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca (zona oeste), às 10 horas.

Outras opções deste sábado são o Cordão da Prata Preta (Praça Coronel Assumpção, na Gamboa, a partir das 18h), o Mulheres de Zeca (Parque Madureira, na zona norte, a partir das 17 horas) e o Empolga às 9 (Avenida Atlântica, na altura do Posto 6, a partir das 10 horas).

Entre as 93 opções de domingo tem o Simpatia é Quase Amor (às 15h30 em Ipanema), Toca Rauuuul! (às 18 horas na Praça Tiradentes, no centro), e o Que Merda é Essa? (às 14 horas na Rua Garcia D’Ávila, em Ipanema). Para se deslocar pelo Rio é preferível usar o metrô, que funcionará ininterruptamente até as 23h de terça-feira.

Sábado

Cordão da Bola Preta

Às 9h, na esquina das Ruas 1º de Março e Buenos Aires.

Banda de Ipanema

Às 17 h, na esquina das Ruas Jangadeiros e Gomes Carneiro.

Domingo

Simpatia é Quase Amor

Concentração às 15h30, na Praça General Osório, Ipanema.

Cordão do Boitatá

Concentração às 8h30, na Praça XV, no centro.