As cinco equipes do corpo de bombeiros do Rio conseguiram controlar, por volta das 11 horas, o incêndio que teve início às 10 horas, num prédio comercial na Avenida Presidente Wilson, no Centro do Rio. Segundo informações dos Bombeiros, duas mulheres tiveram mal súbito e foram socorridas no local. O fogo atingiu o prédio anexo à Academia Brasileira de Letras (ABL).