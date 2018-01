Bombeiros encontram turistas na floresta da Tijuca

Os três americanos que estavam desaparecidos na floresta da Tijuca, no Rio, desde a tarde de quarta-feira, 6, foram encontrados por volta das 7h30 desta quinta-feira, 7, pela equipe de bombeiros do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, segundo informações do Corpo de bombeiros. De acordo com informações dos bombeiros, os americanos se perderam quando foram passear na Floresta da Tijuca no final da tarde de quarta-feira. Os bombeiros só foram acionados à noite, quando começaram as buscas. De acordo com os bombeiros, os turistas foram levados para o antigo Restaurante Cabana da Serra, na Grajaú Jacarepaguá, onde a equipe de saúde do Grupamento de Socorro e Emergência - GSE fizeram uma avaliação para saber o estado de saúde dos americanos e, em seguida, encaminhá-los ao Hospital de referência.