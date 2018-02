Bombeiros localizam turista israelense perdido em mata no RJ

O Corpo de Bombeiros localizou na tarde deste sábado, 6, o turista israelense Itay David, de 31 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, 3, na Vila do Abraão, em Angra do Reis, no Rio.

Itay foi encontrado em uma estrada que dá acesso para Três Rios. De acordo com a corporação, ele apresentava escoriações no rosto e nos pés. O turista foi encaminhado para um posto de saúde da região, medição e liberado em seguida.

Os bombeiros informaram que o israelense fazia uma caminhada com outros amigos no Morro do Bico do Papagaio, quando se perdeu do grupo.