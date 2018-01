Bope apreende 14 granadas na zona sul do Rio

Durante patrulhamento pelo conjunto de favelas do complexo Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio, por volta das 20 horas desta sexta-feira, 11, policias militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) encontraram drogas, armas e munição escondidos num beco.

Foram apreendidas 14 granadas, um fuzil, dois carregadores de pistolas, munições para calibres .40, 7.62 e 9 mm, além de seis tabletes de cocaína.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O material, que passará por perícia, foi levado para a delegacia de Ipanema (13ªDP). A Polícia Civil não soube informar ainda a procedências das granadas.

Horas antes, a PM já havia apreendido na mesma favela uma metralhadora antiaérea calibre .30.

O complexo é ocupado pela PM desde o dia 30 de novembro para a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora, que deve ser inaugurada até dia 22 de dezembro.