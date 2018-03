Bope encontra três toneladas de maconha em favela do Alemão

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) encontraram cerca de três toneladas de maconha enterradas sob uma casa em construção, na região conhecida como Fazendinha, uma das favelas do Complexo do Alemão. Os PMs receberam denúncia de moradores de que o imóvel era usado por traficantes. Eles acionaram a Companhia de Cães da Polícia Militar. Os animais farejaram o terreno e apontaram o local que deveria ser escavado. Foi necessário quebrar um muro e o piso da casa. A droga ­foi levada para o 16.º Batalhão da PM (Olaria), que tem sido usado como base de operações para as forças que atuam no Alemão.