Bope faz operação na Vila Vintém e mata um

Um suposto traficante, ainda não identificado, morreu na madrugada desta sexta-feira, 8, durante um tiroteio entre policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e um grupo de homens armados na favela Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. A operação, segundo a polícia militar, começou por volta das 3 horas e tinha o objetivo de coibir o tráfico de drogas e apreensão de armas. Foram apreendidos com a vítima uma arma calibre 40 e 26 sacolés de cocaína. O homem chegou a ser socorrido ao hospital Albert Shweitzer, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ninguém foi preso. Bala perdida Uma menina de 10 anos morreu ao ser atingida por uma bala perdida na noite de quinta-feira, 7, durante uma operação da polícia militar, na Vila Cruzeiro, subúrbio do Rio. Segundo a PM, os policiais estavam realizando uma operação para apreender armas e drogas, quando houve o tiroteio. Outras duas pessoas também foram atingidas. Uma outra criança de 9 anos teve ferimentos na perna e uma senhora foi atingida no braço. As vítimas foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas.