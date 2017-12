Bope realiza reintegração de prédios do Minha Casa, no Rio

O efetivo da PM segue concentrado nas favelas no entorno dos prédios e na porta; dentro do condomínio, só oficiais de Justiça, alguns funcionários da prefeitura e os poucos moradores que ainda tiram seus pertences, como colchões, roupas e TVs, sem resistência ao cumprimento da decisão de reintegração de posse.

"Eu morava de aluguel, abandonei o barraco em que morava e vim para cá. Agora vou voltar para lá e ver se alguma amiga me abriga até conseguir um novo lugar para morar", disse Célia Rodrigues, de 63 anos, que empurrava seus objetos rua acima em um caixote velho com rodas.

Já Celi Santana, de 41 anos, lembrou a declaração do prefeito Eduardo Paes (PMDB). "Esquece governador, prefeito. Aqui, só quem nos tratou como gente foi o comandante da PM. Eu só queria que o Eduardo Paes estivesse aqui para ver a cara dessas crianças, trabalhadores e idosos que ele chamou de vagabundos."

Invasão. Nos primeiros dias de ocupação, criminosos armados foram flagrados dentro do condomínio e nas comunidades do entorno. Segundo o tenente-coronel, eram traficantes de comunidades vizinhas que estavam de passagem pelo condomínio - os prédios foram construídos na área do Complexo do Chapadão, principal zona de confronto hoje entre policiais e criminosos no Rio, que não conta com Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

Para evitar ataques de traficantes durante a ocupação, militares do Bope ocuparam as Favelas do Gogó e Pedra Rasa, que ficam ao lado dos prédios.

A PM atua também com pelo menos um helicóptero e blindados. A rua em frente ao condomínio está interditada e moradores estão sendo impedidos de passar. Um hospital de campanha foi montado pelo Corpo de Bombeiros e haverá apoio também de ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), garantiu a PM.