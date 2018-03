Bruno Barreto filma história do sequestro do ônibus 174

O cineasta Bruno Barreto está filmando neste domingo, 26, na Avenida Jardim Botânico, zona sul do Rio, cenas que simulam o seqüestro do ônibus 174 ocorrido no local em 12 de junho de 2000. O filme 174 é sobre a história da vida do seqüestrador, Sandro Nascimento, que se tornou conhecido ao manter 11 reféns dentro do ônibus por quatro horas naquele dia, em um drama exibido ao vivo pela TV e que culminou com a morte de uma das reféns, a professora Geísa Gonçalves, e a prisão do bandido, depois morto dentro de viatura policial. Sandro viu a mãe, grávida, ser assassinada a facadas. Mais tarde, virou menino de rua e foi um dos sobreviventes do massacre da Candelária, em 1993, quando policiais militares atiraram em mais de 40 crianças e adolescentes que dormiam na praça,junto à igreja, matando oito. O tema já rendeu o documentário Ônibus 174, dirigido por José Padilha e Felipe Lacerda, e lançado em 2002. O novo filme é uma ficção baseada em fatos reais. Será protagonizado pelo ator, Michel Gomes, e deverá ser lançado no ano que vem, primeiro no Brasil e depois no exterior.