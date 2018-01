Buraco interdita cruzamento na região central de São Paulo

Um buraco formado por vazamento na rede de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) interditou deste o final da tarde de segunda-feira, 7, a faixa central do cruzamento entre a Avenida Amaral Gurgel e a Rua Marquês de Itu, na região central de São Paulo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou uma faixa da Marquês de Itu e uma da Amaral Gurgel, sentido bairro. O vazamento da água carregou a terra e o asfalto acabou cedendo, abrindo uma cratera de 2 metros de diâmetro, na superfície, por quase 3 metros de profundidade. O diâmetro do buraco abaixo da superfície passa dos 5 metros. A previsão é de que o encanamento seja reparado e o buraco fechado até o meio-dia desta terça-feira.