Caixas eletrônicos são arrombados na sede da prefeitura do Rio

RIO - Assaltantes invadiram o Centro Administrativo São Sebastião, sede administrativa da prefeitura do Rio, e arrombaram três caixas eletrônicos que ficam no térreo do edifício, na Cidade Nova, região central da cidade. Os criminosos usaram maçaricos e ferramentas para roubar o dinheiro. Seguranças e guardas municipais que trabalhavam no local foram rendidos.

O crime ocorreu às 14 horas. Sete homens armados entraram pela lateral do Centro Administrativo, pela Rua Pinto de Azevedo, e renderam os guardas. Por cerca de uma hora, eles usaram os maçaricos para abrir os caixas eletrônicos. Depois de recolherem o dinheiro, liberaram os agentes e fugiram. Ninguém ficou ferido. Imagens dos caixas eletrônicos arrombados foram compartilhadas por grupos de Whatsapp.

As Polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e imagens das câmeras de segurança serão examinadas. O assalto será registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova).