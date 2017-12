Caminhão cai de viaduto na zona norte do Rio

RIO DE JANEIRO - Um caminhão caiu do Viaduto de Benfica, na zona norte do Rio, na tarde desta terça-feira, 23, matando o motorista e deixando outras duas pessoas feridas. O veículo transportava galões de tinta. A identificação da vítima, que morreu no local, não havia sido informada até o início da noite. Outros dois homens que estavam no caminhão foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Não há informações até o momento sobre a causa do acidente.

Um dos sobreviventes teria pulado do veículo ainda em movimento. Policiais militares e agentes de trânsito estão no local. Uma das faixas do viaduto foi interditada pelo Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. O caminhão teria cruzado a pista e batido na mureta de proteção antes de cair em um terreno baldio da Avenida d. Hélder Câmara. O veículo ficou virado, com as rodas para cima.