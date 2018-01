Caminhão explode na Dutra e fere uma pessoa

RIO - Um caminhão que transportava nafta, um produto inflamável, tombou e explodiu na Via Dutra (Rio-São Paulo), na altura do município de Piraí, região sul do Estado Rio, na manhã deste domingo, 1º. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa ficou levemente ferida.

Por causa do acidente, a pista no sentido Rio foi fechada. A PRF desviou o tráfego para a pista contrária (sentido São Paulo), que passou a funcionar com mão dupla. A situação permanecia assim até às 18h30. Apesar da interdição, não havia registro de congestionamento, segundo os policiais rodoviários federais.

O Corpo de Bombeiros e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão ambiental do governo fluminense, foram acionados. O caminhão pertence à Transportadora AML. A PRF aguardava o resfriamento do veículo para providenciar a retirada dos destroços da pista.