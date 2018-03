Caminhão que levava figurino de Katy Perry sofre tentativa de assalto no Rio

RIO – Um caminhão que levava figurinos da cantora norte-americana Katy Perry sofreu uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira, 19, no Rio. Os bandidos chegaram a render o motorista, mas teriam desistido do roubo quando descobriram o teor da carga.

A assessoria de imprensa da cantora confirmou que nada foi levado pelos criminosos. O caminhão foi interceptado no trajeto da Praça da Apoteose, onde Katy se apresentou no último domingo, 18, para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.

Segundo o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), os policiais da unidade não foram acionados para a ocorrência. O show no Rio de Janeiro foi o último desta passagem da cantora pelo Brasil. Ela já havia passado por São Paulo e Porto Alegre em apresentações da turnê "Witness Tour".