Caminhão tomba e mata um na Via Dutra

Texto atualizado às 11h30

RIO - Um caminhão carregado de pães tombou após se chocar com uma carreta na Via Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira e causou a morte do motorista.

A carga ficou espalhada pela estrada, que permaneceu por quatro horas e meia com o trânsito parcialmente interrompido na Baixada Fluminense, o que provocou lentidão de dez quilômetros. O acidente foi às 5h04, na altura do km 188 - próximo do município de Queimados.

A pista ficou totalmente interditada por cerca de uma hora, segundo a CCR NovaDutra, que administra a via. Equipes de resgate e atendimento mecânico foram deslocadas e liberaram o acostamento e a faixa da direita. Em seguida, houve nova interdição, para o destombamento e retirada do caminhão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A CCR NovaDutra informou que a carreta parada no acostamento estava devidamente sinalizada. O veículo estava carregado de areia e apresentou um defeito, quebra do rolamento do eixo traseiro, e por isso não foi possível removê-lo.

Na Rodovia Anchieta, sentido litoral paulista, uma colisão entre uma van e uma carreta também provocou congestionamento nesta terça-feira. Não houve vítimas fatais.