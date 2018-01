Campanha vacina mais de 1 milhão de pessoas no Estado do Rio O Dia D, de vacinação contra gripe, mobilizou ao menos 1 milhão de pessoas no Estado do Rio, 130 mil delas apenas na capital. A secretaria estadual de saúde informou que o saldo no Estado será maior, porque ainda falta contabilizar doses aplicadas em alguns postos de saúde. Apenas na segunda-feira, 15, será divulgado número fechado de vacinações.