Cantor escapa da morte em explosão em São Conrado

RIO - O cantor e compositor Carlinhos Vergueiro acredita que poderia ter morrido caso estivesse em casa no momento da explosão em seu prédio em São Conrado, segunda-feira, 18, de madrugada. Seu apartamento foi um dos mais atingidos, mas ele estava em São Paulo, a trabalho.

"Meu apartamento fica no oitavo andar, e a explosão foi no décimo. No nono, não tinha ninguém, então caiu muita coisa direto. Participei de um show em homenagem a Nelson Gonçalves no sábado e, desde então, venho brincando que o Nelson me salvou", contou Vergueiro nesta quarta-feira, 20, antes de entrar no apartamento para retirar pertences. Ele está hospedado na casa de um amigo.

O imóvel havia sido alugado pelo cantor e sua mulher, a produtora Maisa Aguiar, cinco meses atrás. Eles saíram do bairro do Jardim Botânico, onde moravam havia 28 anos, e estavam gostando da vida em São Conrado. "Agora, essa desgraça. Estou sem-teto, mas estou vivo. Só preciso de trabalho e saúde", disse.

"Entrei na segunda-feira por dez minutos, com os bombeiros, e recuperei documentos e um violão. Perdi a cozinha inteira, o teto do meu quarto caiu, o banheiro social acabou. Se eu estivesse lá, certamente estaria dormindo no quarto e poderia ter morrido."

Vergueiro foi informado da explosão pelo telefone, na segunda-feira, e pouco depois chegou ao Rio. Ele lembrou que sempre gostou de voltar para casa imediatamente após um show, mas dessa vez preferiu dormir em São Paulo. "Curiosamente, quando terminou o show, no sábado, falei: 'Em outros tempos, iria para o Rio agora'. Sempre gostei de acordar em casa. Eu voltava no voo 'corujão'".