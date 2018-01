Cantor sertanejo João Gabriel tem carro atingido por tiros em Duque de Caxias

RIO - O cantor sertanejo João Gabriel teve o carro atingido por um tiro na madrugada do último sábado, 17, na Rodovia Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele tinha acabado de sair de uma apresentação na cidade e furou o bloqueio de criminosos que faziam um arrastão na pista.

Ao perceber a ação, o motorista de João Gabriel acelerou e provocou a reação dos criminosos. Uma fã que seguia o cantor teve a moto e os pertences pessoais roubados. Não houve feridos.

O cantor postou no Instagram um vídeo mostrando o buraco feito pela bala. "Olha onde o tiro pegou. Graças a Deus a gente se livrou dessa. Muito cuidado gente, na madrugada", diz o texto.

Veja o vídeo

Pelo Facebook, o artista detalhou o momento e chamou de "caótica" a situação da violência no Rio.

"Hoje, voltando do show em Caxias, estávamos no limite da velocidade permitida e os bandidos acabavam de render um carro e uma moto na nossa frente. Não tinha como parar e eles atiraram duas vezes, uma pegou no carro e graças a Deus e aos anjos da guarda, passamos por essa", escreveu. "É uma sensação desesperadora, caótica, que estamos vivendo em nosso país. Obrigado a todos sempre pelas orações e energia positiva. Temos que sair de casa todos os dias para trabalhar e não tem jeito mesmo! O jeito é rezar! #obrigadosenhor."