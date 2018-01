Cão é atingido por cinco tiros na zona norte do Rio de Janeiro

RIO - Um cachorro foi atingido por cinco tiros nesta segunda-feira, 11, no bairro Coelho Neto, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo moradores, ele teria sido atingido durante um confronto entre criminosos. Os tiros atingiram uma virilha, o pescoço, as coxas e uma axila. O cão vira-lata, de aproximadamente 3 anos, sobreviveu.

De acordo com a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa), que prestou os primeiros entendimentos, o cachorro passa bem. O cão foi resgatado próximo à Avenida Brasil, na altura do bairro.

"A Suipa, com o carro emprestado de um associado, foi ao local, assim que soube do fato por moradores. A princípio, não há projétil alojado do cachorro", informou a instituição em mensagem publicada em redes sociais.

Segundo a presidente da Suipa Rio, Izabel Cristina Nascimento, cerca de quatro animais são feridos por bala perdida, por mês, no Rio. O atendimento, acrescentou ela, está prejudicado, pois uma ambulância da instituição, doada por associados, foi roubada. A outra está com problemas de manutenção.