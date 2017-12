Cardume chama a atenção de banhistas na Barra da Tijuca

Um cardume chamou a atenção de banhistas que se refrescavam nesta quinta-feira, 29, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A mancha escura chegou bem perto da faixa de areia da praia e houve até quem tentasse pescar improvisando redes.

O calorão têm levado os cariocas a lotar as praias da cidade. Nesta quinta, a última do ano, o dia amanheceu com céu azul e temperaturas elevadas na capital fluminense. Às 10 horas, os termômetros já marcavam 33,4ºC na Praia de Copacabana - o valor foi o maior para o horário entre as 489 localidades com medidores do Instituto Nacional de Meteorologia.

As altas temperaturas atingem todo o Estado do Rio, segundo a Climatempo. Os termômetros devem ficar acima dos 35°C em quase todas as regiões do Estado. Até nas cidades serranas, onde o tempo ficou ameno na madrugada, a previsão é de temperaturas próximas dos 30°C.

Réveillon. Para quem vai acompanhar o show da virada em Copacabana, a previsão é boa. O tempo deve ficar firme na primeira madrugada de 2017, sem chuvas ou ventos intensos. O mar também deve contribuir para os que querem começar o ano com um banho - as ondas não devem passar de 0,5 metro.