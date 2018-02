Carnaval 2018: confira o horário de desfile de cada escola no Rio

RIO - O primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro começa na noite deste domingo, 11, e se estendem pela madrugada e manhã de segunda-feira, 12, com a apresentação de sete agremiações na Marquês de Sapucaí, na região central da cidade. Entre as que entram na avenida no primeiro dia está a Mocidade Independente, uma das atuais campeãs do carnaval fluminense. Outras seis escolas desfilam no sambódromo no segundo dia, entre a noite de segunda e o início da manhã de terça-feira, 13.

+++ Escolas do Rio apostam em criatividade e reciclados para driblar crise na Sapucaí

Confira abaixo o horário que cada escola entra no sambódromo:

1º DIA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Domingo, 11

21h15

Império Serrano

Enredo: O Império na rota da China

+++ Vai-Vai, Mocidade e Gaviões são destaques do 2º dia de desfiles de SP

22h20

São Clemente

Enredo: Academicamente popular

+++ Confira o horário dos blocos de rua em São Paulo

23h25

Unidos de Vila Isabel

Enredo: Corra que o futuro vem aí!

Segunda-feira, 12

0h30

Paraíso do Tuiuti

Enredo: Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?

1h35

Grande Rio

Enredo: Vai para o trono ou não vai?

2h40

Mangueira

Enredo: Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco

3h45

Mocidade Independente

Enredo: Namastê... A estrela que habita em mim saúda a que existe em você

2º DIA

Segunda-feira, 12

21h15

Unidos da Tijuca

Enredo: Um coração urbano: Miguel, o arcanjo das artes, saúde o povo e pede passagem

22h20

Portela

Enredo: De repente de lá pra cá e dirrepente de cá pra lá…

23h25

União da Ilha

Enredo: Brasil bom de boca

Terça-feira, 13

0h30

Salgueiro

Enredo: Senhoras do ventre do mundo

1h35

Imperatriz Leopoldinense

Enredo: Uma noite real no Museu Nacional

2h40

Beija-Flor

Enredo: Monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu