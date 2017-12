Carnaval de rua do Rio de Janeiro terá 600 desfiles em 2015

RIO - O carnaval de rua oficial do Rio de Janeiro começa no dia 24 de janeiro e termina em 22 de fevereiro, período em que blocos farão mais de 600 desfiles por toda a cidade. A prefeitura divulgou que o número de banheiros químicos e mictórios aumentará 13% neste ano, chegando a 23.586, e que o número de vendedores de bebida, credenciados previamente, passará de 5 mil para 7 mil.

Para a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), o carnaval de rua já chama tanto a atenção do turista quanto o espetáculo das escolas de samba no sambódromo. O tema deste ano é Rio 450 anos, já que a cidade faz aniversário em 1º de março.

A expectativa é de 977 mil visitantes venham ao Rio - em 2014, foram 918 mil.