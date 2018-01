Carnaval do Rio de Janeiro terá desfile de 464 blocos de rua

RIO - O carnaval de rua carioca deste ano será maior do que o do ano passado, segundo o presidente da Riotur, Marcelo Alves. Serão 600 desfiles de 464 blocos que foram autorizados pela prefeitura, contra 451 em 2017. O número de desfiles também foi menor: 578.

A informação foi dada na tarde desta quarta-feira, 10, por Alves, em entrevista à GloboNews. Todos os detalhes sobre o carnaval de rua da cidade serão divulgados oficialmente nesta quinta-feira, 11, em entrevista coletiva do prefeito Marcelo Crivella (PRB).

Uma das maiores novidades do carnaval deste ano é a transferência do local de desfile de alguns blocos - sobretudo os que desfilavam no centro da cidade - para a Arena Carnaval do Rio, na zona oeste. A novidade causou polêmica porque altera o modelo tradicional do carnaval de rua.

