Carro a gás explode em acidente e mata duas pessoas no Rio

Pelo menos duas pessoas morreram carbonizadas devido a um acidente entre um carro e um caminhão na manhã desta terça-feira, 25. O carro, a gás, explodiu após a colisão, na Rodovia BR-101, no Rio de Janeiro. O motorista do veículo perdeu o controle e bateu de frente com o caminhão, na altura do km 195, em Casemiro de Abreu, na região dos Lagos. Dentro do carro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou duas armas. Porém, como as vítimas não foram identificadas, a PRF não confirmou se as duas vítimas eram policiais. Parte da pista da BR-101, no sentido Rio de Janeiro, continuava interditada devido ao acidente.