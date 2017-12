Carro capota e interdita galeria do Túnel Rebouças Após o Túnel Rebouças (principal ligação entre as zonas sul e norte do Rio de Janeiro) ter sido alvo de uma confusão após um deslizamento de terra, na semana passada, um carro capotou e dois outros colidiram, sem gravidade, às 16h50, no túnel, interditando parcialmente a via. O acidente causou lentidão no trânsito. Bombeiros foram ao local e removeram o vazamento de combustível ocorrido devido ao problema.