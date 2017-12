Carro da atriz Fabiana Karla é alvo de tiros

A atriz da TV Globo, Fabiana Karla, teve o carro atingido por tiros em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na noite deste sábado, 8. A ocorrência foi registrada na 78ª Delegacia de Polícia, mas a atriz e demais ocupantes do carro não prestaram depoimento.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, a atriz voltava de uma festa quando errou o trajeto e entrou em uma comunidade do Complexo do Caramujo, no Bairro de Fonseca, em Niterói. Os suspeitos teriam atirado contra o carro, mas a atriz conseguiu fugir. Não houve feridos. As circunstâncias estão sendo investigadas pela polícia, que solicitou perícia do veículo.

Não há informações sobre se o caso está relacionado à prisão do líder do tráfico na região, Alcindo Luis Fernandes, conhecido como "Da Cabrita". Também na noite de sábado, policiais da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) da Secretaria de Segurança Pública do Rio prenderam o traficante de 46 anos, que estava escondido em uma casa sob vigilância há uma semana.