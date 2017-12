Carro do prefeito de Mesquita é atacado em Duque de Caxias

RIO - O carro do prefeito de Mesquita, Gelsinho Guerreiro (PSC), foi atacado na noite deste domingo, 23, por criminosos quando o político chegava em casa, por volta das 22h, no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. O segurança do prefeito, que estava no carro, trocou tiros com os suspeitos. Ninguém ficou ferido ou foi preso. Ao registrar o caso na delegacia, o prefeito afirmou que foi um atentado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Quando paramos o carro em frente à minha casa, um outro veículo, preto, parou a cerca de cinco metros. Três homens desembarcaram e começaram a atirar", disse Guerreiro. "O meu segurança agiu rapidamente e revidou. Não foi uma tentativa de assalto. Os homens já desceram do carro atirando", afirmou o prefeito de Mesquita, que registrou o caso na 53ª Delegacia de Polícia (Mesquita).