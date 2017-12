Casa desaba sobre quatro pessoas no Rio

RIO - Uma casa desabou em Irajá, na zona norte do Rio, e, segundo vizinhos, quatro pessoas teriam ficado sob os escombros. Até as 23 horas desta quinta-feira, 21, três vítimas haviam sido resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, nenhuma delas com ferimentos graves.

Os bombeiros continuavam a verificar os escombros à procura de outras vítimas, mas não havia certeza de que havia mais gente soterrada. O imóvel fica na Rua Guirareia, a cerca de um quilômetro da Estação Irajá do Metrô.

Até a noite desta quinta-feira a causa do desabamento não havia sido esclarecida. Segundo vizinhos, não chovia no momento do acidente.