Casal de americanos é preso por tráfico em aeroporto no Rio

Um casal de americanos foi preso no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal na sexta-feira, 12, quanto tentava embarcar para o Sri Lanka com 12 quilos de cocaína na bagagem.

O homem de 33 anos e a mulher de 32, coreana naturalizada americana, não tiveram as identidades reveladas. Eles embarcaram na Colômbia. Segundo a polícia, a droga estava escondida em bobinas de papel de fax e em capas de livros infantis, divididas em duas malas. Os estrangeiros foram autuados por tráfico internacional de drogas.