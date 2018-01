Casal seqüestra ônibus e busca ladrões para assalto no Rio

Dois seqüestraram um ônibus para fazer um assalto ao mercado São Francisco, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira, 12. Um casal entrou em um ônibus da linha 260 (Vila Valqueire-Praça XV), por volta da 1 hora, e rendeu o motorista na Avenida Marechal Rondon, no Engenho Novo, no subúrbio do Rio. O motorista, David Rodrigues Souza, de 37 anos, foi obrigado a parar em três favelas, onde recolheu pelo menos 30 homens, e depois foi deixado na Avenida Brasil. O coletivo passou pelos Morro São João, da Matriz, Jacaré e Manguinhos, até chegar ao Mercado São Sebastião, de onde foram roubados três caminhões de cargas com eletrodomésticos. "É a primeira vez que tenho notícia de um fato como esse - traficantes usando um ônibus para fazer bonde", comentou o delegado Alcides Iantorno, da 22.ª Delegacia de Polícia, que investiga o roubo do ônibus. O ônibus foi abandonado dentro do mercado, onde um vigia e uma funcionária foram rendidos e colocados dentro de um banheiro, segundo informações da Rádio CBN. Outros 18 funcionários do mercado teriam sido colocados em um caminhão-baú para que os bandidos fizessem o assalto. O grupo levou um caminhão da transportadora e um outro que havia sido roubado momentos antes. O boletim de ocorrência do roubo da transportadora dentro do mercado será feito na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, que ainda não tem informações sobre o caso. Texto alterado às 13 horas para acréscimos de informações.