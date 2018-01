Cerca de 180 mil seguem bloco Simpatia É Quase Amor em Ipanema

O bloco Simpatia É Quase Amor animou uma multidão de 180 mil pessoas na orla de Ipanema, na zona sul do Rio, na tarde deste domingo, 8. O público lotou a Avenida Vieira Souto e aproveitou para se refrescar na praia, ao som de sambas enredo e marchinhas.

O cortejo começou assim que o grito de guerra do bloco foi anunciado ao microfone: "Alô, burguesia de Ipanema!". A concentração do bloco começou às 14h na Praça General Osório, em Ipanema. Em seguida, o cortejo passou pela Rua Teixeira De Melo e seguiu para Avenida Vieira Souto.

Este é o segundo desfile do Simpatia É Quase Amor no carnaval de 2016. A primeira apresentação ocorreu no dia 30 de janeiro. O bloco desfila nas ruas do Rio desde 1985.

O domingo também contou com desfiles de outros blocos tradicionais, como o Cordão do Boitatá, que comemorou 20 anos de carnaval neste ano. A apresentação ocorreu na Praça XV, no centro do Rio, para 40 mil pessoas. O Bangalafumenga arrastou 100 mil foliões entre 10h e 14h, no Aterro do Flamengo.

Estão programadas para este domingo 93 apresentações de blocos no Rio de Janeiro.