Chefe da PM do Rio cai em pior fase das UPPs

RIO - A Secretaria de Segurança do Estado do Rio anunciou nesta sexta-feira, 27, que em 4 de janeiro de 2016 o comandante-geral da Polícia Militar (PM) será substituído. Sairá o coronel Alberto Pinheiro Neto, de 49 anos, que será substituído pelo coronel Edison Duarte dos Santos Junior, de 47, que atualmente chefia a Coordenadoria Especial de Assuntos Olímpicos.

A troca no comando foi anunciada em nota divulgada no final da tarde pela Secretaria de Segurança. De acordo com o comunicado, Pinheiro Neto assumiu a corporação “com uma proposta de intervenção institucional, necessária diante do cenário encontrado”.

“Após um ano à frente da corporação, tendo adotado todas as medidas pertinentes, foi atingido o objetivo principal de realinhamento da Polícia Militar”, divulgou a secretaria na nota.

Segundo a pasta, a saída foi um pedido de Pinheiro Neto, com o qual concordaram o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, e o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB).

A substituição acontece em meio à maior crise da segurança pública no Estado do Rio desde 2008, quando começou a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

As UPPs perderam credibilidade depois que agentes se envolveram em casos de grande repercussão, como o desaparecimento e morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, em julho de 2013 na Rocinha, e a violência nas áreas policiadas recrudesceu.

Novo comandante. O coronel Duarte é bacharel em Direito e tem MBA em Gestão de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). De 2009 a 2013, ele coordenou a preparação e o planejamento da PM para grandes eventos, em especial a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. No mesmo período, coordenou a gestão de Relações Institucionais e Contatos Interagências da PM.

Em 2014, o coronel comandou o 4.º Batalhão da PM (São Cristóvão), unidade mais envolvida nos eventos da Copa do Mundo de 2014, sendo responsável pelas ações de policiamento ostensivo externo do estádio do Maracanã e adjacências, na zona norte carioca.

Duarte já atuou em missões na República Dominicana (2003), Rio de Janeiro (2007), Haiti (2008), África do Sul (2009), Israel (2010), Londres (2012) e Panamá (2012/2013).