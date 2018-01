Choque entre dois trens deixa pelo menos 15 feridos no Rio

A colisão entre dois trens da Supervia Concessionária de Transportes Ferroviários S/A deixou entre 15 a 20 passageiros feridos, todos sem gravidade, por volta das 20h30 desta segunda-feira, 19, na estação de Japeri, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio. Segundo policiais militares que registraram boletim de ocorrência na delegacia de Japeri (63ª DP), o choque, frontal, ocorreu entre uma composição que havia saído da Central e seguia para Paracambi e uma vazia, que estava parada junto à plataforma da estação.

Parte dos feridos foi atendida no local do acidente e liberada sem seguida; outra parte, a minoria, passou pelo pronto-socorro da cidade após serem constatados arranhões ou pequenos cortes. O plantão da delegacia de Japeri não foi informado pelos PMs que lá estiveram sobre o motivo da composição vazia estar parada na estação. A nota divulgada pela Supervia também não explica tal fato. A assessoria de imprensa da Supervia não foi encontrada pela reportagem do estadao.com.br.

De acordo com nota da concessionária Supervia, uma composição em baixa velocidade colidiu com outra que estava parada na estação de Japeri. Ainda de acordo com a nota, dez pessoas foram atendidas e liberadas no próprio local do acidente.