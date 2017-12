Chuva alaga avenida e estações de metrô no Rio

As duas pistas da Avenida Brasil ficaram interditadas por quase uma hora na noite desta segunda-feira, 12, por causa de forte temporal que atingiu a cidade. A interdição ocorreu próximo ao bairro de Guadalupe, na zona norte. Motoristas tentaram voltar pela contramão para tentar escapar dos alagamentos.

Por causa do temporal, o município entrou em estágio de atenção às 18h30. O Sistema de Alerta e Alarme Comunitário da prefeitura foi acionado nas comunidades Sapê e São Miguel Arcanjo, em Madureira, Parque Silva Vale, em Vicente de Carvalho, Brício de Moraes, Juramento e Urubu, no Grande Méier, Vila Pequiri e Guaíba, na Penha, Caracol, Sereno, Caixa D'água, Frei Gaspar e Nova Maracá, no Complexo do Alemão. Os moradores foram orientados a deixar suas casas e procurarem pontos de apoio. As sirenes foram acionadas quando o registro atingiu 50 mm de chuva em uma hora.

se liga no trilho do metrô do Rio pic.twitter.com/943TKhtBfZ — Danilo Sanches (@danilo_sanches) 12 de dezembro de 2016

Parte do teto de gesso da praça de alimentação no primeiro piso do Shopping Nova América caiu. Chovia forte no momento do desabamento e a água escorria dos bocais das lâmpadas. Não havia pessoas no local. Ninguém ficou ferido. Estações do metrô chegaram a ficar inundadas e a linha 2 funcionou no trecho entre Irajá e Botafogo. A linha férrea também alagou em alguns pontos.

@LeiSecaRJ Teto desaba no Nova América agora pouco. Ninguém machucado pelo que disseram. pic.twitter.com/0Txrl0kodF — ❤ Rachel Barros ❤ (@Rachel_Barrosrj) 12 de dezembro de 2016

Cidades como Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Petrópolis, na Região Serrana, também entraram em estágio de alerta.