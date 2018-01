Chuva pode adiar reabertura do Túnel Rebouças, diz secretário

O secretário municipal de Transportes, Arolde de Oliveira, disse nesta terça-feira, 30, que a chuva pode adiar a reabertura total do Túnel Rebouças, prevista para amanhã. "Não podemos comprometer a segurança dos usuários, nem dos operários. Vamos aguardar a confirmação do bom tempo para confirmar a reabertura do Rebouças à tarde", disse o secretário. De acordo com a Meteorologia, há possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia, na cidade. O trânsito na única galeria aberta do Rebouças, no sentido sul-norte, é intenso e permanece complicado, com engarrafamentos e retenções, em várias ruas da capital fluminense. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) entrou nesta terça-feira, 30, com uma ação indenizatória contra o Secretário Municipal de Obras do Rio, Eider Dantas, em razão das declarações que ele tem dado sobre a possibilidade de o deslizamento de terra que fechou o Túnel Rebouças ter sido causado por vazamento em tubulações da companhia. A Cedae pede reparo aos danos à sua imagem no valor de R$ 100 mil. "A Cedae vê sua imagem abalada perante a sociedade. O bom nome que a companhia ostenta é maculado pelas infelizes declarações do secretário de Obras, que acusa a companhia sem lastro. Essas acusações fazem parte da cortina de fumaça do secretário tentando distrair a população para os reais problemas do município como as construções irregulares, a falta de investimento em contenção de encostas e o lixo que entope as galerias", afirmou o diretor jurídico da empresa, Leonardo Espíndola. Segundo ele, o valor recebido na Justiça, caso a empresa ganhe, será revertido para obras sociais da favela Cerro-Corá, que fica sobre parte do morro acima do Túnel Rebouças. "Há farto material coletado pelos técnicos da prefeitura e da Cedae que poderão ser usados pela Justiça para que se tenha certeza de que as declarações difamatórias do secretário são infundadas", disse.