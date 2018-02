Chuva prejudica a emissão de passaportes no Aeroporto Internacional do Galeão

RIO - Em consequência das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, a Polícia Federal suspendeu os serviços de emissão de passaportes agendados para atendimento nesta quinta-feira, 15, no posto do Aeroporto Internacional do Galeão.

A corporação solicitou por nota que os usuários com atendimento marcado para esta quinta-feira não fossem ao posto do aeroporto e ressaltou que estão sendo reagendados para serem atendidos com prioridade assim que o serviço for restabelecido.

A nova data estará disponível para o usuário por meio do site da Polícia Federal. O atendimento nos demais postos continua normal.

