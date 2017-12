Número de mortos chega a 5 após chuvas no Rio

RIO - número de mortos por causa das chuvas subiu para cinco após a confirmação da morte de um homem que foi eletrocutado em um alagamento no centro da cidade. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Edson Conceição, 39 anos, foi atingido na rua do Passeio e encaminhado ao Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo está sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve ainda mais quatro mortes. Na Chácara do Céu, no Leblon, zona sul da capital fluminense, uma casa desabou após o rolamento de uma pedra. Um corpo foi encontrado na área do desabamento e o outro num córrego próximo. O Corpo de Bombeiros não soube informar se a segunda pessoa estava dentro da casa. Um homem foi identificado como Luciano R. Modesto, 38 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bombeiros também encontraram o corpo de Carlos M. Silva, 58 anos, que estava desaparecido desde ontem à noite na Rocinha, zona sul do Rio. Moradores entraram em contato com o Corpo de Bombeiros depois dele ter sido arrastado pela chuva.

Em Rocha Miranda, na zona norte, o corpo de Luiz Carlos F. Cancio foi achado na manhã de hoje após ter sido arrastado pela chuva em um córrego próximo à Avenida dos Italianos, por volta das 20h de ontem.

Prefeito. Após críticas nas redes sociais por causa dos alagamentos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), publicou em seu Instagram que ainda restam intervenções importantes para minimizar os problemas de enchentes.

"A situação melhorou. Precisa muita chuva para alagar, mas o sistema ainda não está pronto", disse.