Cinco feridos do acidente na Sapucaí são liberadas

RIO - Cinco vítimas do acidente com o carro alegórico da escola Paraíso do Tuiuti, na noite deste domingo, 26, tiveram alta hospitalar, na manhã desta segunda-feira. Três ainda continuam internadas no Hospital Miguel Couto, na zona sul, e no Souza Aguiar, no centro. Elas tiveram que passar por cirurgias.

De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, as vítimas tiveram ferimentos nas pernas. Elas foram identificadas como Maria de Lurdes de Moura, Lúcia Melo e Elizabeth Jofre. Segundo o órgão, o quadro de saúde das três “é delicado e inspira cuidados".

Ao todo, o acidente com o carro que imprensou pessoas contra a grade do setor 1, deixou 20 feridos. O fato teria sido causado por uma manobra equivocada do motorista do sexto e último carro do Tuiuti.

Segundo a secretaria, Maria de Lourdes está internada em estado grave e respira por aparelhos.

Elizabeth está no setor de recuperação pós cirurgia da unidade, em observação. Já Lúcia Melo passa por novos exames e “está lúcida e consciente”, segundo a secretaria.

A escola andava apressada para fechar sua apresentação nos 75 minutos regulamentares (esse ano, o tempo de cada agremiação foi encurtado em sete minutos, para dinamizar o espetáculo).