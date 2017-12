Cinco traficantes morrem durante confronto com a PM no Rio

Cinco traficantes morreram durante um confronto entre a Polícia Militar e bandidos da favela Furquim Mendes, no Rio de Janeiro. Os polícias entraram na favela por volta das 22h30 do domingo, 25, para coibir o tráfico de drogas na região. Uma motocicleta explodiu depois que policiais atiraram contra o veículo, que era ocupado por dois supostos traficantes; os dois morreram no local. Outros três traficantes morreram durante o tiroteio com os policias. Na operação, foram apreendidos uma granada, uma bomba caseira, dois rádios transmissores, 270 trouxinhas de maconha, 126 papelotes de cocaína e 120 pedras de crack. Nenhum policial ficou ferido, segundo a PM do Rio.